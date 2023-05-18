Госдума приняла закон, разрешающих проводить выборы во время военного положения

Предполагается, что решения о проведении выборов на таких территорий будут приниматься после консультаций Центральной избирательной комиссии с Минобороны и ФСБ. При этом проводить голосование могут в таком случае как на всей территории военного положения, так и на ее части.
Также в законопроекте уточняются ограничительные меры, которые действуют не территории, где введено военное положение. Местных жителей могут задержать на срок до 30 суток за нарушение запретов и ограничений, установленных указом президента. Ранее причины задержания прописаны не были.
Кроме того, власти теперь могут «принудительно и контролируемо» увозить граждан с территории, на которой введено военное положение. Исключается норма о том, что транспортные средства могут быть задержаны «по основаниям, установленным федеральным законом».