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Госдума приняла закон, разрешающих проводить выборы во время военного положения

Виктория Шанина
Сегодня в 15:30

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении законопроект, который позволяет проводить выборы и референдумы на территориях, где введено военное положение. Изменения планируется внести в закон об основных гарантиях избирательных прав, а также в закон о военном положении, пишет ТАСС.

Предполагается, что решения о проведении выборов на таких территорий будут приниматься после консультаций Центральной избирательной комиссии с Минобороны и ФСБ. При этом проводить голосование могут в таком случае как на всей территории военного положения, так и на ее части.

Также в законопроекте уточняются ограничительные меры, которые действуют не территории, где введено военное положение. Местных жителей могут задержать на срок до 30 суток за нарушение запретов и ограничений, установленных указом президента. Ранее причины задержания прописаны не были.

Кроме того, власти теперь могут «принудительно и контролируемо» увозить граждан с территории, на которой введено военное положение. Исключается норма о том, что транспортные средства могут быть задержаны «по основаниям, установленным федеральным законом».

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