Россия и Уганда договорились не размещать первыми оружие в космосе. Зачем?

Главы МИД России и Уганды Сергей Лавров и Джедже Одонго подписали совместное заявление о неразмещении первыми оружия в космосе. Об этом сообщает ТАСС. Министры поставили свои подписи и обменялись документами по итогам состоявшихся в Москве переговоров, передает агентство.
У Уганды нет военной космической программы, но в прошлом декабре на околоземную орбиту был выведен первый угандийский спутник. Он был создан при содействии Японии и запущен ракетой НАСА — вместе с первым спутником Зимбабве, который также помогли построить японские специалисты.
Лавров на нынешних переговорах в Москве сказал, что Россия открыта к сотрудничеству с Угандой в совместном создании спутников и развитии соответствующей инфраструктуры.
Российская инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК) существует с 2004 года, и с тех пор к ней успели присоединиться 33 страны. В отличие от Уганды, подавляющее большинство из них даже не начинали осваивать космос. В числе участников НПОК — Сьерра-Леоне, Камбоджа, Того, Уругвай, Бурунди, Венесуэла, а также страны СНГ: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.
В 2021 году Русская служба Би-би-си поясняла, что такие соглашения нужны России, поскольку США не хотят подписывать Договор о предотвращении размещения оружия в космосе (ДПРОК), который РФ разработала с Китаем. Вашингтону не понравилось, что в проекте договора не учитываются наземные противоспутниковые системы, которые активно разрабатывают Пекин и Москва.
Тогда вместо крупного договора с США Кремль решил заручиться поддержкой как можно большего числа других стран. В России надеются, что, если инициатива станет глобальной, разработка космических систем ударных вооружений будет нецелесообразна. Также это сможет подтолкнуть к полноформатному обсуждению большого договора о вооружениях в космосе.