Россия и Уганда договорились не размещать первыми оружие в космосе. Зачем?

Российская инициатива о неразмещении первыми оружия в космосе (НПОК) существует с 2004 года, и с тех пор к ней успели присоединиться 33 страны. В отличие от Уганды, подавляющее большинство из них даже не начинали осваивать космос. В числе участников НПОК — Сьерра-Леоне, Камбоджа, Того, Уругвай, Бурунди, Венесуэла, а также страны СНГ: Армения, Беларусь, Кыргызстан, Таджикистан и Узбекистан.