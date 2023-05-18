Экс-полицейские получили от 5 до 11 лет колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило»

Согласно материалам дела, 9 октября 2020 года Большаков заплатил полицейским Федорову, Файзуллину и Кулишову 140 тыс. рублей за то, чтобы в безопасности провести съемки в районе пешеходной Лиственничной аллеи на территории Тимирязевского района. За перекрытие дороги в Кривоарбатском переулке в центре полицейским передали 180 тыс. рублей, а за съемки эпизодов в районе Театральной площади Федоров, Файзуллин и Смолин получили от съемочной команды еще 80 тыс.