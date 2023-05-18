Экс-полицейские получили от 5 до 11 лет колонии за взятки при съемках сериала «Чикатило»

Дорогомиловский суд Москвы вынес обвинительный приговор бывшим полицейским за получение взятки за перекрытие движения в столице при съемках сериала «Чикатило». Об этом пишет РИА «Новости».
Бывший начальник УООП ГУ МВД Сергей Кулишов получил 5 лет колонии строгого режима со штрафом в размере 1,2 млн рублей, а его сотрудник Виталий Фокин — 11 лет строгого режима со штрафом 2 млн рублей. Разные сроки объясняются тем, что Кулишов проходил только по одному эпизоду взяточничества, а Фокин — по четырем.
В августе 2022 года кинопродюсера Дмитрия Большакова, в прошлом гендиректора ООО «Кино Групп», осудили на 5,5 года колонии общего режима за взятки. За получение этих взяток были осуждены экс-замначальника третьего отдела управления охраны общественного порядка ГУ МВД по Москве Игорь Файзуллин и замначальника ОМВД «Китай-город» Дмитрий Смолин. Их приговорили к 8,5 года колонии общего режима и 7,5 года колонии строгого режима соответственно.
Согласно материалам дела, 9 октября 2020 года Большаков заплатил полицейским Федорову, Файзуллину и Кулишову 140 тыс. рублей за то, чтобы в безопасности провести съемки в районе пешеходной Лиственничной аллеи на территории Тимирязевского района. За перекрытие дороги в Кривоарбатском переулке в центре полицейским передали 180 тыс. рублей, а за съемки эпизодов в районе Театральной площади Федоров, Файзуллин и Смолин получили от съемочной команды еще 80 тыс.
Сериал «Чикатило» рассказывает историю советского серийного убийцы Андрея Чикатило, в период с 1978 по 1990 год убившего более 50 человек, за что его приговорили к смертной казни. Главную роль исполнил Дмитрий Нагиев.