В петербургском метро мужчина напал на двух девушек, приняв их за лесбиянок

В метро Петербурга мужчина избил девушек, посчитав, что они представительницы ЛГБТ. Об этом одна из пострадавших — Екатерина Меньшикова рассказала изданию Kosa.Media.
По ее словам, мужчина был пьян и ехал с женщиной и маленьким ребенком. На станции метро «Горьковская» он вышел вслед за девушками один, вспоминает Меньшикова.
«У подруги в руках была мягкая игрушка, которую я ей подарила. Он попытался вырвать эту игрушку и стал орать, что мы „долбаное ЛГБТ“ и что его ребенок не должен такого видеть», — отмечает она.
После этого мужчина толкнул Меньшикову, из‑за чего она упала, а затем ударил кулаком в челюсть, говорит девушка. Ее подругу он тоже толкнул — так, что она ударилась об стену и у нее остались гематомы. Прохожие остановили нападавшего и позвали работников метро. Мужчину задержали, Меньшикова написала на него заявление в полицию.
«Откуда у человека возникло столько агрессии? Мы с ним не знакомы и не общались. А ведь мы с подругой даже не принадлежим к секс-меньшинствам, и непонятно, почему он так подумал. Хотя если бы мы были ЛГБТ, это бы его никак не оправдывало, это дикость. Мне кажется, люди звереют от того, как нагнетается ненависть к ЛГБТ-сообществу», — считает пострадавшая.
В декабре 2022 года в России вступил в силу закон о полном запрете пропаганды ЛГБТ. Он запрещает пропаганду «нетрадиционных сексуальных отношений» среди всех граждан вне зависимости от возраста. Такие материалы нельзя размещать в СМИ, интернете, рекламе, литературе и кино. Среди подростков нельзя распространять любую информацию об ЛГБТ, а также призывы к смене пола.