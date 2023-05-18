В петербургском метро мужчина напал на двух девушек, приняв их за лесбиянок

«Откуда у человека возникло столько агрессии? Мы с ним не знакомы и не общались. А ведь мы с подругой даже не принадлежим к секс-меньшинствам, и непонятно, почему он так подумал. Хотя если бы мы были ЛГБТ, это бы его никак не оправдывало, это дикость. Мне кажется, люди звереют от того, как нагнетается ненависть к ЛГБТ-сообществу», — считает пострадавшая.