Линда выступит на панорамной крыше в Москве

23 июня на панорамной крыше московского клуба Fantomas Rooftop выступит Линда. Об этом нам рассказали организаторы, билеты ищите на «Афише».
Линда отыграет живой концерт со своей творческой командой. В программе — как хиты певицы разных времен, так и песни с нового альбома «ДНК Мира».
За свою карьеру, которая началась в 1993 году, Лина продала более 5 млн экземпляров альбомов в России. Две ее пластинки стали платиновыми.
Альбом «ДНК Мира» артистка выпустила в 2020 году. На нем электроника сочетается с восточными инструментами и традициями арабского вокального искусства.
Организаторы предупреждают, что в случае опоздания на концерт зрителям могут быть предложены места, отличные от указанной категории в билете. Поэтому они рекомендуют приходить на мероприятие заранее.
Вечеринке на крыше Fantomas Rooftop проходят каждые выходные. 26 мая там выступит концерт нового музыкального проекта «Маша Шейх & Zadonskaya».