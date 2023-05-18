Реклама
Новости

Линда выступит на панорамной крыше в Москве

Семён Гудошников
Сегодня в 12:31

23 июня на панорамной крыше московского клуба Fantomas Rooftop выступит Линда. Об этом нам рассказали организаторы, билеты ищите на «Афише».

Линда отыграет живой концерт со своей творческой командой. В программе — как хиты певицы разных времен, так и песни с нового альбома «ДНК Мира».

За свою карьеру, которая началась в 1993 году, Лина продала более 5 млн экземпляров альбомов в России. Две ее пластинки стали платиновыми.

Альбом «ДНК Мира» артистка выпустила в 2020 году. На нем электроника сочетается с восточными инструментами и традициями арабского вокального искусства.

Организаторы предупреждают, что в случае опоздания на концерт зрителям могут быть предложены места, отличные от указанной категории в билете. Поэтому они рекомендуют приходить на мероприятие заранее.

Вечеринке на крыше Fantomas Rooftop проходят каждые выходные. 26 мая там выступит концерт нового музыкального проекта «Маша Шейх & Zadonskaya».

расскажите друзьям
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»