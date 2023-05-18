На Кубе может заработать оплата картами «Мир» в течение месяца

«У Кубы есть своя система быстрых платежей через QR-код. [Кубинские представители] в ближайшее время поедут в Москву на консультацию с Центральным банком, и, наверное, будет налажено взаимодействие, чтобы унифицировать и систему быстрых платежей через QR-код», — добавил глава совета.