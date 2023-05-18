На Кубе может заработать оплата картами «Мир» в течение месяца

Центральный банк Кубы рассчитывает наладить функционирование карт российской платежной системы «Мир» в течение месяца. Об этом ТАСС рассказал уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей, глава совета «Россия — Куба» Борис Титов.
Сейчас карты «Мир» уже работают в банкоматах Кубы. Однако для оплаты товаров и услуг, например, в ресторанах и магазинах, нужно адаптировать российские карты под банковскую систему республики.
Глава Центробанка Кубы заявил совету, что работа над адаптацией идет. «Он сказал, что это непростая задача, но она будет решена в ближайшем месяце», — отмечает Титов.
Также Россия и Куба обсуждают разработку альтернативных способов оплаты. Например, через QR-коды.
«У Кубы есть своя система быстрых платежей через QR-код. [Кубинские представители] в ближайшее время поедут в Москву на консультацию с Центральным банком, и, наверное, будет налажено взаимодействие, чтобы унифицировать и систему быстрых платежей через QR-код», — добавил глава совета.
Внедрение платежной системы «Мир» на Кубе позволит привлечь больше туристов из России, предполагают местные власти. В 2022 году страну посетили 54 тыс. россиян, тогда как годом ранее — более 146 тыс.
На данный момент российская платежная система работает в 10 странах, напоминает ТАСС. Еще в 15 странах власти готовы ее внедрить.