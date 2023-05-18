Более 700 тыс. снимков и 200 часов под водой: ученые спроектировали первую 3D-модель «Титаника»

Даже спустя 111 лет после масштабной катастрофы, в которой погибло более 1500 человек, «Титаник» продолжает вызывать неподдельный интерес у ученых и обывателей. В сентябре прошлого года компания OceanGate Expeditions представила видеозапись, на которой затонувший лайнер впервые можно было увидеть в разрешении 8K. Тогда специалисты, в том числе дайверы, которые участвовали в подводных экспедициях, смогли рассмотреть новые для себя детали.
Теперь британские компании Magellan Ltd и Atlantic Productions, одна из которых специализируется на исследованиях глубоководных и сверхглубоководных участков, а другая снимает документальный фильм о проекте, представили первое в истории 3D-сканирование всего судна.
Чтобы получилась настолько точная трехмерная реконструкция, подводные аппараты сделали более 700 тыс. снимков: устройства «Ромео» и «Джульетта» провели летом 2022 года более 200 часов на глубине четырех километров. Корпус гигантского корабля целиком покрыт сталактитами и ржавчиной, и специалисты утверждают, что уже через несколько десятилетий он полностью разрушится. А потому именно эта 3D-модель — последний шанс узнать, как на самом деле затонул «непотопляемый» лайнер.
«За годы изучения „Титаника“ я увидел достаточно, чтобы с подозрением относиться к нарративу, к которому мы привыкли за последнее столетие», — говорит военно-морской инженер и исследователь Паркс Стивенсон. Одна из самых распространенных теорий состоит в том, что лайнер столкнулся с айсбергом правым бортом. Но Стивенсон видит все больше свидетельств того, что «Титаник» сел на мель, налетев на подводный выступ айсберга, — это первая теория, предложенная еще в 1912 году.