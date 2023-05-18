Более 700 тыс. снимков и 200 часов под водой: ученые спроектировали первую 3D-модель «Титаника»

«За годы изучения „Титаника“ я увидел достаточно, чтобы с подозрением относиться к нарративу, к которому мы привыкли за последнее столетие», — говорит военно-морской инженер и исследователь Паркс Стивенсон. Одна из самых распространенных теорий состоит в том, что лайнер столкнулся с айсбергом правым бортом. Но Стивенсон видит все больше свидетельств того, что «Титаник» сел на мель, налетев на подводный выступ айсберга, — это первая теория, предложенная еще в 1912 году.