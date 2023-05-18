Популярность кей-попа в России значительно выросла

Эксперты отмечают, что кей-поп начал обретать популярность в России еще в 2018 году, но с начала военных действий на Украине тренд усилился — западные артисты отменили концерты в стране, а южнокорейские могут приехать. С этим же связан интерес к кей-поп-исполнителям со стороны российских промоутеров. Другая причина роста популярности — тренд съемки видеоблогерами под кей-поп-музыку.