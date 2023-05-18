Популярность кей-попа в России значительно выросла

Интерес россиян к товарам, связанным с южнокорейской поп-культурой, вырос на маркетплейсах, в музыкальных стримингах и книжных сетях. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на представителей площадок.
На «Авито» в первом квартале года в 2,8 раза увеличились продажи товаров, связанных с индустрией кей-поп, — музыкальных альбомов и мерча популярных групп. Только за апрель на маркетплейсе было куплено 15 тыс. таких предметов. На Ozon штучные продажи этой категории выросли в апреле в 25,5 раза год к году.
В «Яндекс Музыке» южнокорейские поп-альбомы стали слушать в 3 раза чаще в первом квартале 2023-го. В «MTC Music» рост составил 15-20% по сравнению с первым кварталом прошлого года.
В «Читай-городе» книги о кей-попе показывают самый стремительный рост в категории «Музыкальные биографии», больше всего продажи подскочили у произведения Малкольма Маккензи «K-pop Айдолы от BTS до Blackpink» — в пять раз год к году. В «Авито» продажи учебников и самоучителей по корейскому языку увеличилось на 32%.
Во «ВКонтакте» аудитория поклонников кей-попа превысила в 2022 году 9,1 млн человек, число тематических обществ достигло 1,5 тыс. (статистика по прошлым годам не приводится). 85% всей фанатской аудитории составили девушки, средний возраст подписчиков — от 18 до 24 лет.
Эксперты отмечают, что кей-поп начал обретать популярность в России еще в 2018 году, но с начала военных действий на Украине тренд усилился — западные артисты отменили концерты в стране, а южнокорейские могут приехать. С этим же связан интерес к кей-поп-исполнителям со стороны российских промоутеров. Другая причина роста популярности — тренд съемки видеоблогерами под кей-поп-музыку.