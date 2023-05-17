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Рамзан Кадыров заявил, что его люди забрали коня Зазу у украинцев без выплаты выкупа

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:42

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил в своем телеграм-канале, что его люди вернули в Россию попавшего под санкции, а затем якобы похищенного коня Зазу — причем без выплаты выкупа.

По словам Кадырова, скакуна его подчиненным передали представители украинских спецслужб. Они в момент передачи «либо задумали что‑то вне плана, либо что‑то не поделили между собой».

«Пока представители спецслужб Украины выясняли между собой отношения в присутствии моих людей, последние просто забрали коня, не отдавая деньги. И правильно сделали!» — написал политик.

Кадыров отметил, что «конокрады из СБУшников отличные, а вот переговорщики — никакие». Он добавил, что «профессиональному взгляду видно, что за животным недостаточно хорошо ухаживали».

Чеченский лидер уверен, что на содержании Зазу «сильно экономили». «Поступь уже не та, бока и спина не лоснятся и не играют на свету. И это только первые бросающиеся в глаза признаки», — пояснил Кадыров.

Политик пообещал, что теперь о скакуне «позаботятся ветеринары». Он также посетовал, что «бедный Зазу уже не станет чемпионом», и заявил, что намерен дать коню «дожить счастливую лошадную жизнь в хороших условиях».

«Это был один из лучших скакунов, настоящий чемпион, лучший из лучших. Но западные политики сунули свой грязный нос в конный спорт и ему запретили выступать. Испортили карьеру коню, чтобы насолить мне», — сказал глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что не видел своего «любимого друга» Зазу в течение девяти лет. В 2014 году конь вместе с другим имуществом политика попал под санкции и был арестован. Он находился на территории Чехии вместе с еще тремя лошадьми.

В начале марта 2023 года стало известно о пропаже Зазу из конюшни. Чешские правоохранители отмечали, что коня, вероятно, увел неизвестный злоумышленник. Кадыров же заявил в мае, что за похищением стояли украинские спецслужбы.

Они, по словам Кадырова, предложили ему вернуть лошадь за выкуп в 18 тыс. долларов. Именно эти деньги, судя по всему, и не передали похитителям, как утверждает глава Чечни, его представители.

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