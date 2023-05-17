HBO Max представил трейлер шоу «Машины мечты Дауни» с Робертом Дауни-младшим

На ютуб-канале HBO Max опубликовали трейлер шоу «Машины мечты Дауни», в котором принял участие актер Роберт Дауни-младший («Железный человек», «Чаплин», «Шерлок Холмс»).
В проекте актер находит раритетные ретро-автомобили, выпущенные в 50-х и 60-х годах, и превращает их в современные электрокары с помощью команды специалистов.
Шоу выйдет на стриминговой платформе Max, релиз запланирован на 22 июня. Судя по трейлеру, проект будет смешным, жизнерадостным и несущим идею о важности экологичности транспорта.
Сериал спродюсировала компания Matador Content и Team Downy. Над ним работали, помимо Дауни-мл., его супруга Сьюзан, а также Эмили Барклай Форд, Джей Петерсон, Тодд Любин, Дейв Ларзелере и Кайл Уилер.
«Мы — это то, на чем мы ездим, и я, со своей внушительной коллекцией классических машин, был ужасным поглотителем бензина. А еще лицемером, поскольку в 2019 году я основал Footprint Coalition для развития технологий, которые смягчают последствия изменения климата», — признался Дауни-мл.
Актер отметил, что его мечтательная натура позволила провести последние три года в экспериментах и надежде найти способы усовершенствования автомобилей и сокращения их углеродного следа. Этот путь привел Дауни-мл. к демонстрации «безграничного потенциала творческого решения проблем».