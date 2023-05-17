HBO Max представил трейлер шоу «Машины мечты Дауни» с Робертом Дауни-младшим

«Мы — это то, на чем мы ездим, и я, со своей внушительной коллекцией классических машин, был ужасным поглотителем бензина. А еще лицемером, поскольку в 2019 году я основал Footprint Coalition для развития технологий, которые смягчают последствия изменения климата», — признался Дауни-мл.