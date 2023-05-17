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Foo Fighters представили новый сингл «Under You»

Семён Гудошников
Вчера в 22:55

Foo Fighters поделились «Under You» — вторым синглом с их грядущего альбома «But Here We Are». Релиз пластинки намечен на 2 июня.

Звучание «Under You», как и выпущенного в прошлом месяце «Rescue», возвращает к стандартам первых релизов группы. Оба сингла наполнены динамикой и сентиментальностью поп-панка.

«But Here We Are» станет одиннадцатым студийным альбомом коллектива из Сиэтла. Пластинка должна ознаменовать для группы новую главу и дать жесткий, но откровенный ответ на всё, что музыканты пережили за последнее время.

В прошлом году умер барабанщик Foo Fighters Тейлор Хокинс. «Rescue» стал первым треком, представленным после его смерти.

Предыдущий студийник рокеров из Сиэтла — «Medicine at Midnight» — вышел в феврале 2021 года. Он получил положительные отзывы критиков и дебютировал на первой строчке в альбомных рок-чартах Top Rock Albums, Top Alternative Albums и Top Hard Rock Albums.

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