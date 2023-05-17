Второй сезон сериала «И просто так» выйдет 22 июня на стриминговом сервисе Max. Об этом сообщил Deadline.
В новом сезоне спин-оффа «Секса в большом городе» будет одиннадцать эпизодов. Первые два покажут 22 июня. Остальные будут выходить еженедельно по четвергам.
В сериале снялись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон, Кристин Дэвис, Сара Рамирес, Сарита Чадхури, Николь Ари Паркер, Карен Питтман, Марио Кантоне, Дэвид Эйгенберг, Эван Хэндлер, Кристофер Джексон, Ниалл Каннингем, Сэти Анг и Алекса Свинтон.
Второй сезон шоу расскажет о дальнейшей жизни трех героинь «Секса в большом городе» — Кэрри, Шарлотты и Миранды, а также их близких. В новых сериях Кэрри встретит своего бывшего бойфренда Эйдена.
Создателем сериала выступил продюсер Майкл Патрик Кинг. Помимо него, разработкой проекта занимались Джон Мелфи, Джули Роттенберг, Элиза Зурицки, Сара Джессика Паркер, Кристин Дэвис и Синтия Никсон.
Сценаристами «И просто так» стали Кинг, Саманта Ирби, Сьюзан Фейлс-Хилл, Лукас Фроэлих, Рейчел Палмер, Джули Роттенберг и Элиза Зурицки. Среди режиссеров оказались Кинг, Никсон, Роттенберг и Рай Руссо-Янг.