Количество русскоязычных телеграм-каналов за два года увеличилось более чем в два раза

С 2021 по 2023 год количество русскоязычных каналов в телеграме выросло с 300 до 700 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на данные TGStat. В отчете проекта отмечается, что конкуренция за внимание пользователя «чрезвычайно большая».
По данным TGStat, в 2021 году лишь треть опрошенных пользователей мессенджера была подписана больше чем на 25 каналов, а в 2023-м таких уже почти половина, каждый четвертый подписан больше чем на 50 каналов. Доля читателей микроблогов друзей и близких в телеграме возросла с 27% в 2021 году до 45% в этом.
Более 60% пользователей используют телеграм для звонков, 57% предпочитают голосовые сообщения, 43% отправляют друг другу видеосообщения.
Чаты и каналы архивируют 44% опрошенных. Реакции на посты ставят 84%.
17% опрошенных пользователей имеют подписку Premium. TGStat отметил, что в опросе участвовало «ядро» активной аудитории мессенджера, поэтому такой высокий процент подписчиков ожидаем. Большинство же не видит в ней пользы, а треть респондентов указала на ее дороговизну.
В опросе поучаствовали более 50 тыс. человек из 900 телеграм-каналов.