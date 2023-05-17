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Количество русскоязычных телеграм-каналов за два года увеличилось более чем в два раза

Рустам Абдуллин
Сегодня в 19:55

С 2021 по 2023 год количество русскоязычных каналов в телеграме выросло с 300 до 700 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на данные TGStat. В отчете проекта отмечается, что конкуренция за внимание пользователя «чрезвычайно большая».

По данным TGStat, в 2021 году лишь треть опрошенных пользователей мессенджера была подписана больше чем на 25 каналов, а в 2023-м таких уже почти половина, каждый четвертый подписан больше чем на 50 каналов. Доля читателей микроблогов друзей и близких в телеграме возросла с 27% в 2021 году до 45% в этом.

Более 60% пользователей используют телеграм для звонков, 57% предпочитают голосовые сообщения, 43% отправляют друг другу видеосообщения.

Чаты и каналы архивируют 44% опрошенных. Реакции на посты ставят 84%.

17% опрошенных пользователей имеют подписку Premium. TGStat отметил, что в опросе участвовало «ядро» активной аудитории мессенджера, поэтому такой высокий процент подписчиков ожидаем. Большинство же не видит в ней пользы, а треть респондентов указала на ее дороговизну.

В опросе поучаствовали более 50 тыс. человек из 900 телеграм-каналов.

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