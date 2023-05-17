Количество русскоязычных телеграм-каналов за два года увеличилось более чем в два раза

По данным TGStat, в 2021 году лишь треть опрошенных пользователей мессенджера была подписана больше чем на 25 каналов, а в 2023-м таких уже почти половина, каждый четвертый подписан больше чем на 50 каналов. Доля читателей микроблогов друзей и близких в телеграме возросла с 27% в 2021 году до 45% в этом.