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Режиссер Майкл Бэй снимет документальный сериал о реальном преступлении

Юлия Онодэра
Сегодня в 18:46

Американский режиссер Майкл Бэй, известный по фильмам «Армагеддон» и «Перл-Харбор», снимет документальный сериал о реальном преступлении для телеканала Investigation Discovery. Об этом сообщил Deadline.

Кинематографист выступит исполнительным продюсером проекта, который выйдет на экраны в 2024 году. Шоу расскажет ужасающую и малоизвестную историю в жанре тру-крайм — какую именно, пока не раскрывается.

«Я в основе своей рассказчик историй. Я поражен человеческим разумом и исследую, что заставляет каждого из нас действовать. Когда вы подходите к документированию реальных преступлений с этой точки зрения, конечный результат всегда интригует», — заявил Бэй.

Режиссер отметил, что не может дождаться, когда приступит к разоблачению одного из самых запутанных преступлений века.

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