Режиссер Майкл Бэй снимет документальный сериал о реальном преступлении

Кинематографист выступит исполнительным продюсером проекта, который выйдет на экраны в 2024 году. Шоу расскажет ужасающую и малоизвестную историю в жанре тру-крайм — какую именно, пока не раскрывается.
«Я в основе своей рассказчик историй. Я поражен человеческим разумом и исследую, что заставляет каждого из нас действовать. Когда вы подходите к документированию реальных преступлений с этой точки зрения, конечный результат всегда интригует», — заявил Бэй.
Режиссер отметил, что не может дождаться, когда приступит к разоблачению одного из самых запутанных преступлений века.
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям