«Ведомости»: рекламное агентство Насти Ивлеевой проверяют на неуплату налогов

Юрист креативного агентства Blacklight, сотрудничавшего с Ивлеевой, сказала, что вся работа велась «законно и прозрачно». «Работали по проектам трех крупных клиентов. Были составлены документы как с подрядчиком. Все сроки и условия соблюдались. По одному из клиентов также маркировали рекламу в ее соцсетях согласно закону о маркировке рекламы. Более подробно рассказать не можем из‑за подписанного NDA», — отметила она.