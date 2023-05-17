«Ведомости»: рекламное агентство Насти Ивлеевой проверяют на неуплату налогов

Рекламное агентство Насти Ивлеевой проверяют на неуплату налогов. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на источник, близкий к правительству, и собеседника, знакомого с ситуацией. Ранее о проверках Ивлеевой сообщали телеграм-каналы «Финансовый караульный», Mash и Shot.
По информации «Ведомостей», в неуплате налогов подозревают рекламное агентство ООО «Ивлеева продакшн» и еще 20 различных ИП и ООО, ассоциируемых с блогером. Согласно данным СПАРК, в феврале 2023 года Ивлеева передала 100% «Ивлеева продакшн» Анне Самаковой.
12 мая компания «Ивлеева продакшн» получила письмо от МВД с требованием предоставить налоговую отчетность. У агентства просили договоры, акты приема-передачи, счета на оплату по контрактам и деловую переписку фирмы за 2020–2022 годы. Два агентства, сотрудничающих с Ивлеевой, получили уведомления от налоговиков с просьбой раскрыть информацию по сделкам с блогером.
Юрист креативного агентства Blacklight, сотрудничавшего с Ивлеевой, сказала, что вся работа велась «законно и прозрачно». «Работали по проектам трех крупных клиентов. Были составлены документы как с подрядчиком. Все сроки и условия соблюдались. По одному из клиентов также маркировали рекламу в ее соцсетях согласно закону о маркировке рекламы. Более подробно рассказать не можем из‑за подписанного NDA», — отметила она.