В ресторанах могут ввести сбор с посетителей. Деньги будут отправлять на спецоперацию

Авторы документа предлагают взимать с совершеннолетних посетителей 1% от суммы счета. В стоимость услуг ресторана этот сбор входить не будет.
Заведения могут обязать переводить собранные деньги в федеральный бюджет. Оттуда они будут уходить в госфонд «Защитники Отечества». Комиссию за переводы с заведения брать на планируется.
«Взимание ресторанного сбора не вызовет негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше), но и создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», — говорится в пояснительной записке законопроекта.
Фонд «Защитники Отечества» был создан в России в апреле по указу Владимира Путина. Он призван поддерживать участвующих в боевых действиях с 2014 года, членов семей граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении задач.