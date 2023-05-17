В ресторанах могут ввести сбор с посетителей. Деньги будут отправлять на спецоперацию

Фонд «Защитники Отечества» был создан в России в апреле по указу Владимира Путина. Он призван поддерживать участвующих в боевых действиях с 2014 года, членов семей граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении задач.