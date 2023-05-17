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В ресторанах могут ввести сбор с посетителей. Деньги будут отправлять на спецоперацию

Виктория Шанина
Сегодня в 17:05

Депутаты от КПРФ внесли в Госдуму законопроект о введении сбора с посетителей ресторанов, баров и ночных клубов. Предполагается, что собранные деньги будут направлять на поддержку участников российской военной операции на Украине, пишет РИА «Новости».

Авторы документа предлагают взимать с совершеннолетних посетителей 1% от суммы счета. В стоимость услуг ресторана этот сбор входить не будет.

Заведения могут обязать переводить собранные деньги в федеральный бюджет. Оттуда они будут уходить в госфонд «Защитники Отечества». Комиссию за переводы с заведения брать на планируется.

«Взимание ресторанного сбора не вызовет негативного общественного резонанса со стороны посетителей, поскольку его взимание составляет незначительную часть чека (процент чаевых в ресторанах значительно больше), но и создаст положительный эффект в рамках всей страны по оказанию помощи участникам специальной военной операции и членам их семей», — говорится в пояснительной записке законопроекта.

Фонд «Защитники Отечества» был создан в России в апреле по указу Владимира Путина. Он призван поддерживать участвующих в боевых действиях с 2014 года, членов семей граждан, погибших при выполнении задач или после увольнения с военной службы, если смерть наступила вследствие увечья или заболевания, полученного при выполнении задач.

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Владимир Путин
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