В Японии стали популярны репетиторы по улыбкам из‑за долгого ношения масок во время пандемии ковида

Японцы стали обращаться к тренерам по улыбке после трех лет пандемии коронавируса. Об этом сообщает The Guardian.
Дело в том, что за время коронавируса люди привыкли ходить в масках. После отмены масочного режима некоторые граждане признались, что разучились улыбаться и не чувствовать себя при этом неловко.
Обычно уроки по улыбке начинаются с растяжки, чтобы снять напряжение в мышцах. Ученики используют ручные зеркала, чтобы следить за своим прогрессом и корректировать выражение лица.
«Движение и расслабление лицевых мышц — это ключ к созданию хорошей улыбки. Я хочу, чтобы люди тратили время на осознанную улыбку для своего физического и психического благополучия», — заявил тренер компании Egaoiku, занимающейся обучением улыбке, Кейко Кавано.
Одна из участниц, 79-летняя Акико Такизава, рассказала, что с небольшой помощью своего тренера по улыбке она вернется к жизни до маски. «Во время кризиса, вызванного коронавирусом, у меня не было возможности встречаться с людьми, и я не улыбалась на людях. Это напомнило мне о том, как важно улыбаться», — сказала она.
Онлайн-опрос исследовательской группы Laibo показал, что 27,8% сотрудников компаний в возрасте от 20 до 50 лет будут продолжать носить маски «безоговорочно». При этом чуть более двух третей сказали, что будут принимать решение, прикрываться или нет, в зависимости от ситуации.