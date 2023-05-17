В Японии стали популярны репетиторы по улыбкам из‑за долгого ношения масок во время пандемии ковида

Одна из участниц, 79-летняя Акико Такизава, рассказала, что с небольшой помощью своего тренера по улыбке она вернется к жизни до маски. «Во время кризиса, вызванного коронавирусом, у меня не было возможности встречаться с людьми, и я не улыбалась на людях. Это напомнило мне о том, как важно улыбаться», — сказала она.