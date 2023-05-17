МДТ оштрафовали за нарушение санитарных норм. Закрытия театра удалось избежать

Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал Малый драматический театр на 15 тыс. рублей по делу о нарушении санитарно-эпидемиологических требований. Об этом сообщает «Фонтанка».
Однако закрытия театра на три месяца, как того требовал Роспотребнадзор, удалось избежать — МДТ возобновит работу.
На заседании суда сотрудница РПН заявляла, что в театре выявлено «очень много нарушений». Представитель МДТ настаивал, что если не всё, то большую часть замечаний удалось устранить.
Проверку в МДТ организовали по обращению в прокуратуру некоего гражданина. 5 мая двери в театр опечатал Роспотребнадзор из‑за «многочисленных санитарно-эпидемиологических нарушений».
В пресс-службе судов Петербурга поясняли, что МДТ вменяли дефекты отделки стен и потолка, отсутствие маркировки у уборочного инвентаря, нехватку дезинфицирующих средств, проблемы с вакцинацией сотрудников и их проверкой на инфекции, неубранную столовую и другие.
В театре категорически не согласились с опечатыванием дверей, но приостановили работу по требованию РПН.
Проверка Роспотребнадзора проходила на фоне переносов в МДТ спектаклей с Данилой Козловским. Актера должна проверить на дискредитацию армии прокуратура из‑за доноса активиста Виталия Бородина, известного жалобами на СМИ и артистов. Недавно Козловский заявил, что уйдет в отпуск до конца года «по личным обстоятельствам».