МДТ оштрафовали за нарушение санитарных норм. Закрытия театра удалось избежать

Проверка Роспотребнадзора проходила на фоне переносов в МДТ спектаклей с Данилой Козловским. Актера должна проверить на дискредитацию армии прокуратура из‑за доноса активиста Виталия Бородина, известного жалобами на СМИ и артистов. Недавно Козловский заявил, что уйдет в отпуск до конца года «по личным обстоятельствам».