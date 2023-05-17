Google будет удалять неактивные в течение двух лет учетные записи

Ранее стало известно, что поисковик Google работает над внедрением специальных текстовых блоков, которые будут появляться при запросах, указывающих на мысли о самоубийстве. Информация в этих блоках должна помочь людям, находящимся в кризисной ситуации, начать разговор о психическом здоровье и обратиться за помощью к профессионалам.