Google будет удалять неактивные в течение двух лет учетные записи

В Google заявили, что, если учетная запись не использовалась в течение длительного периода времени, вероятность ее взлома возрастает. Согласно внутреннему исследованию, такие аккаунты в десять раз больше подвержены взлому, чем активные.
Чтобы снизить риск взлома, компания также решила удалять и содержимое таких учетных записей, включая контент в рабочей области Google (Gmail, Docs, Drive, Meet, Calendar), YouTube и Google Photos. Новая политика распространяется только на личные аккаунты и не затрагивает профили организаций, например школ или предприятий.
В компании подчеркнули, что перед удалением аккаунта пользователю будет отправлено несколько уведомлений в течение нескольких месяцев. Самый простой способ сохранить профиль Google активным — входить в него хотя бы раз в 2 года.
Ранее стало известно, что поисковик Google работает над внедрением специальных текстовых блоков, которые будут появляться при запросах, указывающих на мысли о самоубийстве. Информация в этих блоках должна помочь людям, находящимся в кризисной ситуации, начать разговор о психическом здоровье и обратиться за помощью к профессионалам.