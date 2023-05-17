Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

15 апреля Владимир Путин подписал закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Теперь закон уравнивает электронные повестки с традиционными. Они считаются врученными с момента их размещения в личном кабинете «Госуслуг». Традиционную повестку могут теперь отправить заказным письмом, через сотрудника военкомата, работодателя или учебное заведение. Повестка будет считаться врученной в день ее получения или отказа от ее получения.