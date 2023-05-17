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Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву

Дарья Мельникова
Сегодня в 12:29

Реестр военнообязанных заработает к осеннему призыву. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на заявление главы Минцифры Максута Шадаева.

«Заработает быстро, я думаю. <…> Пока, как заявили, к осеннему призыву. В рамках осеннего призыва мы планировали», — сказал он.

В реестре запись о каждом военнообязанном будет занимать 20 строк. Согласно закону, работодатели, МВД, ФНС, ЦИК, Фонд пенсионного и социального страхования, Минпросвещения, федеральные суды должны будут в электронном виде предоставлять необходимые для ведения воинского учета сведения о военнообязанных.

15 апреля Владимир Путин подписал закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Теперь закон уравнивает электронные повестки с традиционными. Они считаются врученными с момента их размещения в личном кабинете «Госуслуг». Традиционную повестку могут теперь отправить заказным письмом, через сотрудника военкомата, работодателя или учебное заведение. Повестка будет считаться врученной в день ее получения или отказа от ее получения.

На тех, кто не пришел в военкомат по повестке, наложат ограничения: запретят выезжать из страны, распоряжаться недвижимостью и авто, регистрироваться в качестве ИП и самозанятого, брать кредиты и займы.

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