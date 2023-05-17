Главу разработчика «ЭпиВакКороны» уволили из‑за утраты доверия

Гендиректора Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Рината Максютова уволили с его поста. Об этом сообщает «Интерфакс».
Основанием для увольнения стало «непринятие мер по урегулированию и предотвращению конфликта интересов», а также нарушение закона «О противодействии коррупции», что привело к «утрате доверия», заявили в «Коммерсанте».
Приказ об увольнении Максютова глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала 16 мая, а трудовой договор с ним будет расторгнут 18 мая.
Руководитель пресс-службы «Вектора» Никита Каньшин рассказал, что организация продолжит исполнять свои обязательства по изучению опасных вирусов, по разработке профилактических и диагностических препаратов. Он отметил, что работа будет вестись, как и велась.
Максютов работал в центре «Вектор» с 2003 года. Он участвовал в разработке вакцины от коронавируса «ЭпиВакКорона».