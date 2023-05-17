Жених сбежал прямо со свадьбы. Но невеста не растерялась и продолжила праздник в кругу близких

Кейли Стид четыре года была в отношениях и уже готовилась под венцом давать традиционные клятвы своему возлюбленному. Но день, на который была намечена свадьба, пошел совсем не по плану. Пока невеста занималась последними приготовлениями, жених исчез. Сначала Стид была уверена, что он «просто пошел проветрить голову из‑за нервов». Но вскоре узнала от семьи и друзей партнера, что тот не вернется.
«Больнее всего не то, что он меня бросил, а то, как он это сделал. Тот факт, что он не проявил уважения и не поговорил со мной лицом к лицу», — признавалась позднее девушка. Спустя время произошедшее она воспринимает скорее с благодарностью: «Это было лучшее, что он сделал для меня. Иначе все могло обернуться разводом». Впрочем, Стид не растерялась даже в день незадавшейся свадьбы — она решила продолжить праздник без сбежавшего участника.
После того как первый шок от произошедшего спал, Стид подумала, что ее близкие, которых она давно не видела, потратили много денег и времени, чтобы приехать на церемонию. И ей хотелось провести с ними время. Потому она объявила гостям, что празднование продолжится. И большинство планов даже не пришлось менять: девушка устроила выход невесты под руку с отцом, выслушала речи от присутствующих, вместе с подругами разрезала праздничный торт, станцевала со своими братьями, пробежала под аркой из бенгальских огней.
Стид призналась в соцсетях, что тот день был одним из самых тяжелых в ее жизни, но благодаря поддержке близких она может с меньшей болью оглядываться туда. «Чужие действия не определяют вас. Вас определяет то, как вы реагируете на них и преодолеваете происходящее», — говорит она, желая подбодрить всех, кто переживает непростой период.