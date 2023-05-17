Жених сбежал прямо со свадьбы. Но невеста не растерялась и продолжила праздник в кругу близких

«Больнее всего не то, что он меня бросил, а то, как он это сделал. Тот факт, что он не проявил уважения и не поговорил со мной лицом к лицу», — признавалась позднее девушка. Спустя время произошедшее она воспринимает скорее с благодарностью: «Это было лучшее, что он сделал для меня. Иначе все могло обернуться разводом». Впрочем, Стид не растерялась даже в день незадавшейся свадьбы — она решила продолжить праздник без сбежавшего участника.