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Облака и солнце не издают звуки: слабослышащий тиктокер делает открытия, получив слуховой аппарат

Анна Красюк
Сегодня в 14:30

Когда тиктокер @the.chocolate.fish впервые надел слуховой аппарат, он вдруг обнаружил, что его картина мира отличалась от реального положения дел. Например, Майло был уверен, что природные объекты могут издавать звуки. Так, в его представлении облака «свистяще» шумят, напоминая океан. «Я думал, что облака издают нечто среднее между шумом океана и ветра, но это не так, — рассказал он. — И это на самом деле слегка разочаровывает, потому что я думал, что это будет действительно классный шум». А солнце, как казалось тиктокеру, должно издавать «бьющие» звуки. «Чем жарче, тем громче ритм», — пояснил он.

Ролик набрал более миллиона просмотров, и пока одни комментаторы желают, чтобы плывущие по небу облака действительно производили шум, другие утверждают, что это было бы «ужасно».

Также в аккаунте Майло есть серия роликов «Вещи, которые, как оказалось, издают звук». Одно из первых аудиальных открытий блогера — почесывание не беззвучное: если провести ногтями по коже, это можно услышать. Среди других явлений, удививших блогера своими звуками, — проходящая по ковру собака, электрический чайник, шипучие конфеты, кондиционер.

«Мир создает так много шума», — ошеломленно говорит тиктокер в конце одного из таких роликов. Комментаторы предлагают обратить внимание еще на некоторые неочевидные звуки, например на хруст травы под ногами холодным утром. «Эта серия роликов — лучшее, что я видела. Продолжайте показывать нам свой мир», — поддерживают Майло под тиктоками.

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