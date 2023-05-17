Облака и солнце не издают звуки: слабослышащий тиктокер делает открытия, получив слуховой аппарат

Когда тиктокер @the.chocolate.fish впервые надел слуховой аппарат, он вдруг обнаружил, что его картина мира отличалась от реального положения дел. Например, Майло был уверен, что природные объекты могут издавать звуки. Так, в его представлении облака «свистяще» шумят, напоминая океан. «Я думал, что облака издают нечто среднее между шумом океана и ветра, но это не так, — рассказал он. — И это на самом деле слегка разочаровывает, потому что я думал, что это будет действительно классный шум». А солнце, как казалось тиктокеру, должно издавать «бьющие» звуки. «Чем жарче, тем громче ритм», — пояснил он.