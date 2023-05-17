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Кори Тейлор выпустил клип на сингл «Beyond»

Дарья Мельникова
Сегодня в 10:28

Лидер американской ню-метал-группы Slipknot Кори Тейлор выпустил клип на свой сольный сингл «Beyond».

Режиссером ролика выступил Дейл Рестегини. В нем Тейлор бродит по пустыне, где есть шуты, акробаты и огнедышащие люди.

«Beyond» стал первым синглом с предстоящего второго альбома Тейлора «CMF2», который выйдет 15 сентября. По словам музыканта, песня была написана еще в 2006 году. Он знал, что трек особенный, но у него никогда не было времени, чтобы отточить его.

Альбом «CMF2» следует за дебютной пластинкой «CMFT». Вот, что писал NME в рецензии на первый сольный альбом Тейлора: «CMFT» — не самый глубокий или пронзительный альбом, к которому приложил руку Тейлор, но он определенно самый веселый».

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