Кори Тейлор выпустил клип на сингл «Beyond»

Лидер американской ню-метал-группы Slipknot Кори Тейлор выпустил клип на свой сольный сингл «Beyond».
Режиссером ролика выступил Дейл Рестегини. В нем Тейлор бродит по пустыне, где есть шуты, акробаты и огнедышащие люди.
«Beyond» стал первым синглом с предстоящего второго альбома Тейлора «CMF2», который выйдет 15 сентября. По словам музыканта, песня была написана еще в 2006 году. Он знал, что трек особенный, но у него никогда не было времени, чтобы отточить его.
Альбом «CMF2» следует за дебютной пластинкой «CMFT». Вот, что писал NME в рецензии на первый сольный альбом Тейлора: «CMFT» — не самый глубокий или пронзительный альбом, к которому приложил руку Тейлор, но он определенно самый веселый».
Только самое интересное — у нас в твиттере
расскажите друзьям