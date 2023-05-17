Реклама
Новости

Суд взыскал с Whoosh 350 тыс. рублей за наезд самокатчика на маленькую девочку

Виктория Шанина
Сегодня в 09:34

Омский областной суд обязал сервис шеринга самокатов Whoosh выплатить 350 тыс. рублей в качестве морального ущерба малолетней девочке, которую сбил неизвестный на электросамокате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Омской области Татьяну Булихову.

Инцидент произошел в июне 2022 года. В результате ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами.

Мама девочки обратилась в суд и потребовала взыскать с Whoosh 500 тыс. рублей. Суд первой инстанции удовлетворил требования, но частично.

«Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда <…> оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения», — сказала Булихова.

Пытаясь обжаловать решение суда, адвокаты Whoosh настаивали, что факт наезда на девочку именно на электросамокате сервиса не доказан.

Удалось ли вычислить виновника происшествия, не уточняется.

В октябре 2022 года электросамокаты официально стали средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь передвижение на них ограничивается рядом правил — в частности, нельзя ездить быстрее 25 километров в час.

1 марта 2023-го в ПДД добавили знак, регулирующий движение электросамокатов и других СИМ. В апреле МВД добавило правила использования электросамокатов и других СИМ в теоретический экзамен на получение всех категорий водительских прав.

В начале мая Следственный комитет предложил обязать кикшеринговые компании, такие как Whoosh, технически ограничить максимальную скорость электросамокатов, чтобы снизить количество столкновений с пешеходами и вероятность тяжелых травм.

расскажите друзьям
теги
Следственный комитет
люди
Татьяна Булихова
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»