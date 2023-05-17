Суд взыскал с Whoosh 350 тыс. рублей за наезд самокатчика на маленькую девочку

Омский областной суд обязал сервис шеринга самокатов Whoosh выплатить 350 тыс. рублей в качестве морального ущерба малолетней девочке, которую сбил неизвестный на электросамокате. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на старшего помощника прокурора Омской области Татьяну Булихову.
Инцидент произошел в июне 2022 года. В результате ребенок был госпитализирован с тяжелыми травмами.
Мама девочки обратилась в суд и потребовала взыскать с Whoosh 500 тыс. рублей. Суд первой инстанции удовлетворил требования, но частично.
«Судебная коллегия по гражданским делам Омского областного суда <…> оставила решение суда первой инстанции без изменения, а апелляционную жалобу ответчика — без удовлетворения», — сказала Булихова.
Пытаясь обжаловать решение суда, адвокаты Whoosh настаивали, что факт наезда на девочку именно на электросамокате сервиса не доказан.
Удалось ли вычислить виновника происшествия, не уточняется.
В октябре 2022 года электросамокаты официально стали средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Теперь передвижение на них ограничивается рядом правил — в частности, нельзя ездить быстрее 25 километров в час.
В начале мая Следственный комитет предложил обязать кикшеринговые компании, такие как Whoosh, технически ограничить максимальную скорость электросамокатов, чтобы снизить количество столкновений с пешеходами и вероятность тяжелых травм.