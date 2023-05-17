Премьера второго сезона «Локи» состоится в октябре

Во втором сезоне к своим ролям вернулись Том Хиддлстон, София Ди Мартино и Оуэн Уилсон. Одного из новых героев сериала сыграл Ке Хюи Кван из «Всё везде и сразу». В качестве режиссеров выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые до этого работали над «Лунным рыцарем».