Премьера второго сезона «Локи» состоится в октябре

Релиз второго сезона сериала «Локи» состоится 6 октября. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на Disney+.
Новые серии будут выходить раз в неделю. Действие сериала развивается после событий последней части «Мстителей», где Локи из параллельной вселенной украл камень пространства Тессеракт у супергероев. Таким образом бог хитрости избежал собственной смерти в «Войне бесконечности».
Во втором сезоне к своим ролям вернулись Том Хиддлстон, София Ди Мартино и Оуэн Уилсон. Одного из новых героев сериала сыграл Ке Хюи Кван из «Всё везде и сразу». В качестве режиссеров выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые до этого работали над «Лунным рыцарем».
Первый сезон «Локи» дебютировал 9 июня 2021 года на стриминговом сервисе Disney+. По сюжету главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер.