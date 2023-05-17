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Премьера второго сезона «Локи» состоится в октябре

Дарья Мельникова
Сегодня в 09:24

Релиз второго сезона сериала «Локи» состоится 6 октября. Об этом сообщает Deadline со ссылкой на Disney+.

Новые серии будут выходить раз в неделю. Действие сериала развивается после событий последней части «Мстителей», где Локи из параллельной вселенной украл камень пространства Тессеракт у супергероев. Таким образом бог хитрости избежал собственной смерти в «Войне бесконечности».

Во втором сезоне к своим ролям вернулись Том Хиддлстон, София Ди Мартино и Оуэн Уилсон. Одного из новых героев сериала сыграл Ке Хюи Кван из «Всё везде и сразу». В качестве режиссеров выступили Джастин Бенсон и Аарон Мурхед, которые до этого работали над «Лунным рыцарем».

Первый сезон «Локи» дебютировал 9 июня 2021 года на стриминговом сервисе Disney+. По сюжету главный герой попадает в штаб-квартиру Управления временными изменениями. У него пропадает вся одежда, зато появляется роба заключенного и непонятное устройство на шее, похожее на электрошокер.

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Том ХиддлстонОуэн УилсонДжастин БенсонАарон Мурхед
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