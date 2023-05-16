Джонни Деппу аплодировали в течение семи минут на премьере «Жанны Дюбарри» в Каннах

Американский актер Джонни Депп удостоился семиминутных оваций на премьере фильма «Жанна Дюбарри», которая состоялась на Каннском кинофестивале. Об этом сообщил Variety.
В фильме Депп сыграл французского короля Людовика XV. Жанна Дюбарри, по имени которой названа картина, была фавориткой монарха. Сложным отношениям Людовика XV и Жанны и посвящена лента.
Издание сообщило, что французская публика была очарована Деппом. Актер в свою очередь с трудом сдерживал слезы, когда зрители приветствовали его продолжительными аплодисментами.
Он, как считают авторы Variety, выглядел ошеломленным столь радушным приемом. Эмоциональной оказалась и режиссер фильма Майвенн. Она расплакалась, когда ненадолго взяла микрофон.
Кинематографистка призналась, что хотела бы разделить момент со своим возлюбленным, который выступил продюсером картины. Она отметила, что ей было непросто найти финансирование для создание «Жанны Дюбарри».
Майвенн не только срежиссировала ленту, но и сыграла в ней центральную роль. Помимо нее и Деппа, в фильме снялись Бенджамин Лаверн, Пьер Ришар, Мелвиль Пупо и Паскаль Греггори.