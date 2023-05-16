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В Словакии лев атаковал хозяина зоопарка, когда тот пришел кормить его

Юлия Онодэра
Сегодня в 01:58

В зоопарке словацкого города Кисуцке Нове Место лев напал на мужчину, который пришел его кормить. Об этом сообщил портал tvnoviny.sk.

Животное нанесло своей жертве смертельные ранения. Мужчина, который оказался хозяином зоопарка, погиб на месте. Чтобы добраться до его тела, ветеринару пришлось усыпить льва. Позднее животное застрелили.

Родственники мужчины вызвали спасателей. Однако спасти хозяина зоопарка было уже невозможно. Точная причина смерти мужчины будет обнародована после вскрытия, заявили в местной полиции.

Лев был самым крупным животным, содержавшимся в зоопарке Кисуцке Нове Место. Помимо него, в зоопарке также живут тигры, козы, овцы и зайцы.

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