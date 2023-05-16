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На режиссера Мартина Скорсезе подали в суд из‑за неоконченного фильма о Второй мировой войне

Юлия Онодэра
Сегодня в 00:26

На американского режиссера Мартина Скорсезе подали в суд из‑за неоконченного фильма о Второй мировой войне, на создание которого кинематографист якобы взял аванс у компании Op-Fortitude. Об этом сообщил Bloomberg.

Op-Fortitude открыли специально для создания фильма Скорсезе. Компания заключила контракт со Скорсезе и его продюсерской фирмой Sikelia Productions. По словам истцов, на разработку фильма перечислили 500 тыс. долларов.

Скорсезе, как утверждают авторы иска, не закончил фильм, а также не вернул деньги. Предполагалось, что режиссер и его команда договорятся с актерами и выберут потенциальных постановщиков, которые могли бы работать над картиной.

Соглашение со Скорсезе было подписано в январе 2022 года. «За 15 месяцев, прошедших с момента подписания соглашения, господин Скорсезе вообще ничего не сделал для продвижения производства картины и совершенно не реагировал на неоднократные попытки Op-Fortitude связаться с ним», — заявили в жалобе.

Компания надеется вернуть 500 тыс. долларов, переданных Скорсезе, а также взыскать с кинематографиста штраф и сумму судебных издержек. Скорсезе же планирует доказать, что его контракт с Op-Fortitude остается в силе и не может быть расторгнут.

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