Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс снимутся в киноадаптации «Соленой тропы»

Звезда сериала «Секретные материалы» Джиллиан Андерсон и британский актер Джейсон Айзекс, известный по франшизе «Гарри Поттер», снимутся в киноадаптации романа «Соленая тропа» Рэйнор Винн. Об этом сообщил Deadline.
Экранизацию поставит актриса Марианна Эллиотт. Она расскажет историю пары, которая теряет свой дом и несколько дней спустя узнает о смертельном диагнозе одного из супругов. После этого герои отправляются в пешее путешествие.
В течение года они перемещаются по юго-западному побережью Великобритании, наслаждаясь суровыми пейзажами и подвергаясь всем трудностям жизни в дикой природе. Сюжет книги Винн почерпнула из собственной жизни.
В 2013 году писательница действительно отправилась в поход со своим тяжело больным мужем. Это путешествие изменило супругов, а основанная на нем книга стала любовным письмом Винн к ее многолетнему партнеру.
Книга была издана в 2018 году и стала бестселлером во многих странах мира. Сценарий ее киноадаптации написала Ребекка Ленкевич. Съемки начнутся в июне. Продюсерами фильма стали Элизабет Карлсен, Стивен Вулли, Ллойд и Беатрис Левин.