Реклама
Новости

Джиллиан Андерсон и Джейсон Айзекс снимутся в киноадаптации «Соленой тропы»

Юлия Онодэра
Сегодня в 21:56

Звезда сериала «Секретные материалы» Джиллиан Андерсон и британский актер Джейсон Айзекс, известный по франшизе «Гарри Поттер», снимутся в киноадаптации романа «Соленая тропа» Рэйнор Винн. Об этом сообщил Deadline.

Экранизацию поставит актриса Марианна Эллиотт. Она расскажет историю пары, которая теряет свой дом и несколько дней спустя узнает о смертельном диагнозе одного из супругов. После этого герои отправляются в пешее путешествие.

В течение года они перемещаются по юго-западному побережью Великобритании, наслаждаясь суровыми пейзажами и подвергаясь всем трудностям жизни в дикой природе. Сюжет книги Винн почерпнула из собственной жизни.

В 2013 году писательница действительно отправилась в поход со своим тяжело больным мужем. Это путешествие изменило супругов, а основанная на нем книга стала любовным письмом Винн к ее многолетнему партнеру.

Книга была издана в 2018 году и стала бестселлером во многих странах мира. Сценарий ее киноадаптации написала Ребекка Ленкевич. Съемки начнутся в июне. Продюсерами фильма стали Элизабет Карлсен, Стивен Вулли, Ллойд и Беатрис Левин.

расскажите друзьям
люди
Джиллиан АндерсонДжейсон АйзексГарри ПоттерМарианна ЭллиоттСтивен Вулли
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»