Видеохостинг YouTube заблокировал канал радиостанции «Комсомольская правда», на который были подписаны более 510 тыс. пользователей. Об этом сообщило РИА «Новости».
По словам представителей «Комсомольской правды», СМИ «никогда не нарушало» правила YouTube, а платформа «назло здравому смыслу по щелчку пальцев уничтожила аккаунт одной из главных радиостанций России».
Радиостанция поблагодарила подписчиков за интерес к каналу и запустила новый, ссылку на который разместила в своем телеграме. Планирует ли «Комсомольская правда» пытаться восстановить прежний канал, неизвестно.
Причина блокировки ютуб-канала «Комсомольской правды» неясны. Впрочем, ранее YouTube уже блокировал каналы российских СМИ, политиков и компаний. В частности, под блокировку попадали каналы РБК, ТАСС, ВГТРК и других медиа.