Рэпера Slowthai обвинили в изнасиловании

В Великобритании рэперу Slowthai было предъявлено обвинение по двум пунктам — в вагинальном и оральном изнасиловании женщины. Об этом сообщает The Guardian.
Предполагаемый случай насилия произошел в сентябре 2021 года в Оксфорде. Других подробностей дела не приводится.
Сегодня, 16 мая, утром музыкант предстал перед магистратским судом Оксфордшира по видеосвязи. Мужчина лишь подтвердил свое настоящее имя (Тайрон Фрэмптон), дату рождения и адрес проживания Нортгемптоне.
Адвокат обвинения попросил перенести дело в Королевский суд, который занимается более серьезными преступлениями. Что и было сделано — заседание там намечено на 16 июня. Рэпера отпустили под залог с обязательством явиться на слушания.
В своем инстаграме* Slowthai написал, что категорически отрицает все обвинения. «Я невиновен, и я уверен, что мое имя будет очищено. До тех пор я приложу максимум усилий, чтобы это дело завершилось быстро и справедливо. В течение этого времени я прошу моих поклонников не комментировать эту ситуацию и уважать частную жизнь моей семьи», — заявил артист.
Slowthai встречался с российской певицей Катей Кищук, которая после расставания обвинила музыканта в абьюзе. Летом 2021-го у них родился ребенок. Как отмечает The Flow, после новости о суде над Slowthai Кищук написала в телеграме «А главное, все по заслугам», но затем удалила пост.
Дебютный альбом Slowthai был номинирован на премию Mercury в 2019 году. Через два года рэпер получил номинацию на «Грэмми» за лучшую танцевальную запись. В том же 2021-м второй альбом Slowthai прорвался на первое место в британских чартах.
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