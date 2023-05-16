В ХМАО директриса донесла на ученицу из‑за лент в косичках, которые напомнили ей украинский флаг

В городе Пыть-Ях Ханты-Мансийского автономного округа директриса школы пожаловалась в полицию на ученицу из‑за желто-синих лент в косичках. Об этом пишет 86.ru со ссылкой на управление МВД по ХМАО.
Директриса Ирина Котова накануне 9 мая разглядела в косичках школьницы желто-синие ленты, а на голове увидела выбритый знак, который сочла эмблемой украинского полка «Азова»*. После этого женщина написала заявление в полицию на мать девочки.
Парикмахер, которая делала прическу ученице, пояснила, что вплетала салатовые, а не желтые ленточки. Такой цвет девочка выбрала под спортивную обувь: она занимается футболом и ездит на соревнования. А символ «Азова» директриса спутала со знаком инь-ян.
«Мы, еще когда делали косички, смеялись стояли. Ничего не предвещало такого исхода. Ни о каких отсылках к украинскому флагу тут и речи быть не может. Цвет не желтый, а салатовый», — сказала мастер.
Полиция провела проверку и не обнаружила нарушений со стороны родителей школьницы, вопросов к семье у нее больше нет. «Проверочные мероприятия завершены, вынесено постановление об отказе в возбуждении административного дела», — отметили в пресс-службе УМВД по ХМАО.
Сейчас родственники пытаются оградить девочку от последствий этой ситуации, рассказала подруга ее матери. По мнению собеседников 86.ru, директриса могла написать заявление по личным мотивам или из‑за неприязни.
Школьнице все же пришлось расплести косы, но родственники ей не сказали, по какой причине. «Мы не доводим до ее сведения, почему это не понравилось директору. Ребенок расстроился, потому что она в эйфории была: она сделала, что считала нужным. После звонка инспектора по делам несовершеннолетних мы расплели косички, чтобы не нагнетать. Два дня она с ними проходила. Успела съездить на одну тренировку — единственная радость. И она мне говорит: „Мама, может, директору просто в детстве так не разрешали делать, поэтому она так относится ко всему“. Главное, чтобы они перед ребенком теперь извинились», — сказала «Подъему» мать девочки.
9 мая в Москве были задержаны сразу несколько человек из‑за сине-желтой одежды. На уборщика психоневрологического интерната пожаловались постояльцы заведения из‑за его сине-желтой куртки, другой москвич был арестован на Большой Дмитровке за сине-желтые штаны. Обоим выписали протоколы о дискредитации ВС РФ.
За ношение одежды наказывали и раньше. Например, год назад москвича оштрафовали на 10 тыс. рублей за желто-синие кроссовки. Примерно в то же время жительницу Ялты задержали за желто-синие ногти. А в октябре пятиклассницу по требованию директора школы задержали из‑за желто-синей аватарки в соцсетях.
* «Азов» признан в России террористической организацией, его деятельность в стране запрещена.