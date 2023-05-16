В ХМАО директриса донесла на ученицу из‑за лент в косичках, которые напомнили ей украинский флаг

Школьнице все же пришлось расплести косы, но родственники ей не сказали, по какой причине. «Мы не доводим до ее сведения, почему это не понравилось директору. Ребенок расстроился, потому что она в эйфории была: она сделала, что считала нужным. После звонка инспектора по делам несовершеннолетних мы расплели косички, чтобы не нагнетать. Два дня она с ними проходила. Успела съездить на одну тренировку — единственная радость. И она мне говорит: „Мама, может, директору просто в детстве так не разрешали делать, поэтому она так относится ко всему“. Главное, чтобы они перед ребенком теперь извинились», — сказала «Подъему» мать девочки.