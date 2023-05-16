«Будем сажать, куда деваться»: рэперам, поющим о наркотиках, пригрозили в МВД уголовными делами

Рэперам, читающим треки о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность, заявил замглавы МВД Игорь Зубов.
«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда», — цитирует его слова РИА «Новости».
Замглавы МВД отметил, что уголовная ответственность будет наступать не сразу, а лишь после двух или более привлечений по административным делам. Он заверил, что планов «никого сажать тысячами» нет.
Зубов пригрозил рэперам уголовными делами в думском комитете по охране здоровья, где обсуждали поправки в КоАП, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которыми предлагают ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков в музыке, кинематографе и интернете.
Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму в конце марта. Согласно ему, за пропаганду оборота и потребления наркотиков в сети будут наказывать штрафом в размере до 50 тыс. рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. Если документ примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года.