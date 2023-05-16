«Будем сажать, куда деваться»: рэперам, поющим о наркотиках, пригрозили в МВД уголовными делами

Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму в конце марта. Согласно ему, за пропаганду оборота и потребления наркотиков в сети будут наказывать штрафом в размере до 50 тыс. рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. Если документ примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года.