Реклама
Новости

«Будем сажать, куда деваться»: рэперам, поющим о наркотиках, пригрозили в МВД уголовными делами

Семён Гудошников
Сегодня в 18:31

Рэперам, читающим треки о наркотиках, с 2024 года может грозить уголовная ответственность, заявил замглавы МВД Игорь Зубов.

«С рэперами, которые поют на тему наркотиков, придется проводить профилактические беседы на уровне административной ответственности. Если они будут продолжать — будем сажать, куда деваться. Пусть готовятся тогда», — цитирует его слова РИА «Новости».

Замглавы МВД отметил, что уголовная ответственность будет наступать не сразу, а лишь после двух или более привлечений по административным делам. Он заверил, что планов «никого сажать тысячами» нет.

Зубов пригрозил рэперам уголовными делами в думском комитете по охране здоровья, где обсуждали поправки в КоАП, Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, которыми предлагают ужесточить ответственность за пропаганду наркотиков в музыке, кинематографе и интернете.

Соответствующий законопроект правительство внесло в Госдуму в конце марта. Согласно ему, за пропаганду оборота и потребления наркотиков в сети будут наказывать штрафом в размере до 50 тыс. рублей, исправительными работами или лишением свободы на срок до двух лет. Если документ примут, он вступит в силу с 1 января 2024 года.

расскажите друзьям
теги
Госдума
люди
Игорь Зубов
Читайте также
Рекомендуем вам
Афиша Daily
Мобильная версия
Проекты «Афиши»
Нашли ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Подпишитесь на рассылку «Афиши Daily»
«Афиша Daily» в соц. сетях
Нажимая кнопку «Подписаться», вы соглашаетесь c Правилами рассылок
18+
© 1999–2023 ООО «Компания Афиша»