«Афиша» представит в Петербурге кондитерский сет, вдохновленный выставкой о русском балете

В Петербурге до 21 мая можно попробовать специальный сет, придуманный при участии «Афиши» и вдохновленный выставкой «Первая позиция. Русский балет».
Его продают в кондитерских «Гарсон» и в кафетерии петербургского Манежа. В сет входят пирожное «Павлова» от «Гарсон», маленький капучино или чай Mariage Freres, а также подарок в виде печенья с сюрпризом.
Внутри печенья покупатели найдут культурное предсказание от «Афиши». Кроме того, в некоторых печеньях будет промокод на скидку 500 рублей при первой покупке билетов на концерты или в театр на «Афише».
Воспользоваться промокодом получится при заказе на сумму от 3000 рублей. А попробовать сладкий сет можно за 650 рублей.
Узнать детали экспозиции, ставшей отправной точкой для предложения, можно здесь. На сайте «Афиши» также продаются билеты на выставку, которая работает до 28 мая.
Она позволяет узнать о создании и развитии балетного танца в России, ключевых и культовых постановках, легендарных балетмейстерах и танцовщиках. Эволюцию балета в экспозиции демонстрируют через призму культурных, политических и научных революций.