«Маша Шейх & Zadonskaya» выступит на панорамной крыше Москвы

26 мая в Москве на панорамной крыше клуба Fantomas Rooftop пройдет концерт проекта «Маша Шейх & Zadonskaya». Узнать подробнее и приобрести билеты можно на «Афише».
В программе запланированы уже полюбившиеся сольные песни в исполнении Маши Шейх, новые композиции от музыкального проекта «Маша Шейх & Zadonskaya», а также хиты дуэта «#2Маши».
Организаторы предупреждают, что в случае опоздания на концерт зрителям могут быть предложены места, отличные от указанной категории в билете. Поэтому они рекомендуют приходить на мероприятие заранее.
«Маша Шейх & Zadonskaya» — новый уникальный музыкальный проект, покоривший слушателей дебютной песней «Два берега». Продюсером проекта, автором музыки и слов лиричной композиции выступила Маша Шейх — известная экс-солистка дуэта «#2Маши».