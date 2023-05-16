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В пяти парках Москвы появятся зоны отдыха с бассейнами

Виктория Шанина
Сегодня в 17:04

На пяти парковых территориях в Москве оборудуют зоны отдыха с бассейнами под открытым небом. Об этом сообщается в сообществе объединенной дирекции «Мосгорпарк» в соцсети «ВКонтакте».

Такие зоны появятся в парках 50-летия Октября, а также в «Сокольниках», на «Ходынском поле», «Красной Пресне» и ландшафтном парке «Митино».

В «Мосгорпарке» обещают, что все бассейны будут оборудованы современными системами фильтрации и подогрева. Строительные работы уже начались, а открытие запланировано на июль.

«Про безопасность тоже не забыли! По периметру стройки установили ограждающие сооружения и камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

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