В пяти парках Москвы появятся зоны отдыха с бассейнами

На пяти парковых территориях в Москве оборудуют зоны отдыха с бассейнами под открытым небом. Об этом сообщается в сообществе объединенной дирекции «Мосгорпарк» в соцсети «ВКонтакте».
Такие зоны появятся в парках 50-летия Октября, а также в «Сокольниках», на «Ходынском поле», «Красной Пресне» и ландшафтном парке «Митино».
В «Мосгорпарке» обещают, что все бассейны будут оборудованы современными системами фильтрации и подогрева. Строительные работы уже начались, а открытие запланировано на июль.
«Про безопасность тоже не забыли! По периметру стройки установили ограждающие сооружения и камеры видеонаблюдения», — говорится в сообщении.