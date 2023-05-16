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Передвижение курсора вентилятором и головоломка-QR-код: на реддите придумывают худший интерфейс

Семён Гудошников
Сегодня в 18:00

На реддите пользователи соревнуются в создании худшего пользовательского интерфейса всех времен. Сабреддит r/badUIbattles существует с 2018 года, и с тех пор на нем появилось множество примеров того, как точно не стоит делать сайты.

Недавно на сообщество обратил внимание стартап-менеджер Александр Володарский и составил в твиттере десятку лучших примеров худшего дизайна. Вот она.

Новый способ ввести номер телефона и имя. Результат может отличаться от задуманного.

Иногда удаление аккаунта — настоящая головная боль. Но с таким интерфейсом сделать это практически невозможно.

А что насчет ползунка громкости, который не ограничивается одним измерением?

Данный интерфейс отлично подойдет для сайтов, которые очень не хотят терять своих подписчиков.

QR-коды созданы для удобного и быстрого перехода по ссылкам. Но не в этом случае.

Перемещение курсора с помощью вентилятора. Да, это неудобно, но зато превращает даже банальные задачи в мини-игру.

Хотите удалить свой аккаунт? Интерфейс может решить иначе. Впрочем, вероятность 50/50.

По-настоящему темный режим.

Еще один способ геймифицировать регистрацию — в стиле Donkey Kong Country!

Просто очередной загрузочный экран.

Пользователи в комментариях пишут, что подборка Володарского «сделала их день» и заставила смеяться. Один из юзеров предложил сделать из этого большой проект с открытым исходным кодом.

Плохим бывает не только пользовательский дизайн, но и фильмы. В другом треде на реддите юзеры писали, какие картины считают самыми ужасными.

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