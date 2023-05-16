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Американец создал мотоцикл, который работает на пиве и разгоняется до 240 километров в час

Виктория Шанина
Сегодня в 16:16

Инженер Кай Майклсон из американского города Блумингтон разработал мотоцикл с пивным двигателем. Об этом он рассказал на своем ютуб-канале.

На мотоцикле установлен 53-литровый железный бочонок. В нем находится само пиво — движущей силой двигателя является пар от напитка, нагретого до 300 градусов.

«Одна вещь в этом мотоцикле определенно отличается, и мне нравится быть по-настоящему креативным. Делайте то, чего другие люди ранее никогда не делали», — говорит Майклсон.

По словам инженера, его байк может разгоняться до 240 километров в час. Свою разработку Майклсон показывает на местных выставках и активно занимает первые места.

Креативный изобретатель добавляет: «Цена на бензин растет. Я не пью, поэтому не могу придумать ничего лучше, чем использовать его [пиво] в качестве топлива».

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