Американец создал мотоцикл, который работает на пиве и разгоняется до 240 километров в час

Инженер Кай Майклсон из американского города Блумингтон разработал мотоцикл с пивным двигателем. Об этом он рассказал на своем ютуб-канале.
На мотоцикле установлен 53-литровый железный бочонок. В нем находится само пиво — движущей силой двигателя является пар от напитка, нагретого до 300 градусов.
«Одна вещь в этом мотоцикле определенно отличается, и мне нравится быть по-настоящему креативным. Делайте то, чего другие люди ранее никогда не делали», — говорит Майклсон.
По словам инженера, его байк может разгоняться до 240 километров в час. Свою разработку Майклсон показывает на местных выставках и активно занимает первые места.
Креативный изобретатель добавляет: «Цена на бензин растет. Я не пью, поэтому не могу придумать ничего лучше, чем использовать его [пиво] в качестве топлива».