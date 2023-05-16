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Суд обязал Meta* выплатить 15 блогерам 4,5 млн рублей

Максим Саблин
Сегодня в 15:27

Мещанский районный суд Москвы частично удовлетворил иск российских блогеров к Meta*, теперь американская компания обязана выплатить им 4,5 млн рублей, передают «Ведомости» из зала суда.

15 заявителей подали иск в октябре прошлого года. Обращение в суд инициировало общественное движение «Совет блогеров», и оно же представляло их интересы на заседании, рассказала его основательница Валерия Рытвина.

В суде блогеры потребовали от корпорации вернуть им средства, потраченные на рекламу в Instagram* и Facebook*. На них заявители приобретали рекламу в соцсетях еще в 2021 году, но в марте 2022 года Meta отключила рекламные кабинеты в России, и они потеряли возможность вернуть свои деньги.

Истцы уверены, что Meta нарушила закон «О защите прав потребителей» и требовали от компании 18 млн рублей, где 15 млн составляла компенсация морального вреда, выразившегося, как сказано в тексте иска, «в нравственных страданиях, стрессе в связи с падением охватов в социальных сетях».

«После отключения функции таргетирования рекламы компанией Meta, в связи с потерей прогнозируемого продвижения публикаций и историй в социальных сетях истцы были вынуждены искать новые источники, вкладывая в это дополнительные денежные средства, и менять внутренние процессы», — мотивируют жалобу блогеры.

Суд же значительно снизил сумму компенсации и решил, что истцам должны вернуться потраченные 3 млн, а нанесенный ущерб покроет сумма в 1,5 млн рублей.

У Meta нет юридического лица в России, поэтому узнать ее доходы в стране невозможно. В 2021 году мировой суд Таганского района Москвы постановил взыскать с компании оборотный штраф за повторное неудаление противоправного контента в размере 1,99 млрд рублей или 1/20 совокупного дохода компании за год, предшествующий правонарушению. То есть за 2020 год выручка Meta в России могла быть около 39,8 млрд рублей.

*Instagram и Facebook принадлежат корпорации Meta, которую российские власти считают экстремистской организацией.

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