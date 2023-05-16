Суд обязал Meta* выплатить 15 блогерам 4,5 млн рублей

У Meta нет юридического лица в России, поэтому узнать ее доходы в стране невозможно. В 2021 году мировой суд Таганского района Москвы постановил взыскать с компании оборотный штраф за повторное неудаление противоправного контента в размере 1,99 млрд рублей или 1/20 совокупного дохода компании за год, предшествующий правонарушению. То есть за 2020 год выручка Meta в России могла быть около 39,8 млрд рублей.



*Instagram и Facebook принадлежат корпорации Meta, которую российские власти считают экстремистской организацией.