В России выйдет фильм о Григории Перельмане. Математика сыграет Марк Эйдельштейн

Осенью в российский прокат выйдет биографическая драма «Витринный экземпляр». Об этом «Афише Daily» рассказали в пресс-службе проекта.
Сюжет расскажет о величайшем математике нашего времени — о российском ученом Григории Перельмане, который доказал гипотезу Пуанкаре. Съемки ленты приурочены к празднованию 300-летия СПбГУ — Григорий Перельман является его выпускником (кафедра высшей геометрии).
Главную роль в «Витринном экземпляре» исполнит Марк Эйдельштейн («Праведник», «Страна Саша», «Монастырь», «Смычок»). «Это действительно сумасшедшая ответственность — играть живого гения. Но я старался абстрагироваться и найти в себе „внутреннего Перельмана“», — рассказал актер.
Режиссером проекта выступит Андрей Григорьев, чья документальная лента «Васенин» внесена в Список наследия ЮНЕСКО. Постановщик вместе со съемочной группой больше пяти лет исследовал архивы и общался с учеными-коллегами, чтобы воссоздать разные этапы биографии Перельмана.