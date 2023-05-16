В России выйдет фильм о Григории Перельмане. Математика сыграет Марк Эйдельштейн

Главную роль в «Витринном экземпляре» исполнит Марк Эйдельштейн («Праведник», «Страна Саша», «Монастырь», «Смычок»). «Это действительно сумасшедшая ответственность — играть живого гения. Но я старался абстрагироваться и найти в себе „внутреннего Перельмана“», — рассказал актер.