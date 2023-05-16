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ФСБ сообщила о задержании украинки, передававшей информацию о российских военных

Виктория Шанина
Сегодня в 14:43

Федеральная служба безопасности задержала 25-летнюю гражданку Украины, которая якобы передавала данные о деятельности российских военных. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.

По версии службы безопасности, украинка передавала спецлужбам информацию о дислокации и задачах российских войск, которые действовали, в частности, в Киевской области.

Кроме того, задержанная «передавала информацию в отношении объектов, военной техники, укреплений и боевых позиций ВС РФ». Делала она это, по словам ФСБ, «по заданию иностранных спецслужб».

У девушки изъяли технику и обнаружили в ней «геопространственные сведения, раскрывающие дислокацию и деятельность группировки войск ВС РФ „Восток“, принимавшей участие в специальной военной операции на территории Киевской области Украины».

Против нее возбуждено дело по статье о шпионаже. Ей грозит до 20 лет колонии.

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