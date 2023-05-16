Georgian Airways получила разрешение на полеты в Россию

Грузинский перевозчик Georgian Airways получил разрешение на полеты в Россию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Агентство гражданской авиации Грузии.
Полеты будут осуществляться с 20 мая семь раз в неделю по направлению Тбилиси — Москва — Тбилиси. Georgian Airways стала второй авиакомпанией, получившей разрешение на выполнение рейсов между Грузией и Россией.
15 мая власти Грузии выдали разрешение на выполнение рейсов по маршруту Москва — Тбилиси — Москва российской авиакомпании «Азимут». Первый рейс состоится 19 мая.
Летом 2019-го Москва приостановила прямое сообщение с Грузией после серии антироссийских протестов в Тбилиси. Их первоначальным поводом стал приезд в Грузию российских депутатов во главе с Сергеем Гавриловым на Межпарламентскую ассамблею православия. Во время заседания ассамблеи Гаврилов занял место спикера в здании парламента Грузии. Это вызвало широкое общественное недовольство.
10 мая 2023 года Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет для российских авиакомпаний совершать перелеты в Грузию. Другим указом президент отменил с 15 мая 2023 года визовый режим для граждан Грузии.
В российском МИДе заявляли, что эти решения «идут в русле нашего принципиального подхода о последовательном облегчении условий общения и контактов между гражданами России и Грузии, невзирая на отсутствие дипломатических отношений».
Западные страны напомнили властям Грузии о санкциях против российской авиаотрасли. Евросоюз призвал Тбилиси запретить полеты российских авиакомпаний, США не исключили ввода санкций против самой Грузии, если ее компании будут обслуживать российские самолеты. Замминистра экономики страны Мариам Квривишвили уверила, что ни одна авиакомпания, находящаяся под санкциями, не будет оперировать в Грузии.