Алексей Горшенев впервые исполнит хиты «Кукрыниксов» в сопровождении симфонического оркестра

«Для обычной рок-команды симфонический оркестр — это космос! В нашем случае, где мелодия является основой композиций, будет действительно интересно! Для меня, как и для другого мелодиста, услышать симфоническую обработку вживую — это чудо! Песни зазвучат монументально, широко, можно сказать, как приговор. Например, песня „Звезда“ — она не умещается даже у меня в голове! Представляю себе, как Димон (Дмитрий Гусев — соавтор и участник группы „Кукрыниксы“. — Прим. ред.) будет очарован своими же мелодиями! Я точно буду в восторге! Это праздник для нас, феерия! Сет-лист готовится, естественно, будут все хиты, но не в хитах дело — а в удивлении и насыщенности!»

Алексей Горшенев Лидер и основатель группы «Кукрыниксы»