Алексей Горшенев впервые исполнит хиты «Кукрыниксов» в сопровождении симфонического оркестра

Рок-музыкант Алексей Горшенев и его проект «Горшенев» в мае представят уникальное шоу. Хиты группы «Кукрыниксы» впервые прозвучат в сопровождении симфонического оркестра, рассказали «Афише Daily» представители проекта.
Организаторы обещают главные песни за 25-летнюю историю «Кукрыниксов» в новом, более объемном звучании, необычную сценографию, световое шоу и мистическую атмосферу.
«Для обычной рок-команды симфонический оркестр — это космос! В нашем случае, где мелодия является основой композиций, будет действительно интересно! Для меня, как и для другого мелодиста, услышать симфоническую обработку вживую — это чудо! Песни зазвучат монументально, широко, можно сказать, как приговор. Например, песня „Звезда“ — она не умещается даже у меня в голове! Представляю себе, как Димон (Дмитрий Гусев — соавтор и участник группы „Кукрыниксы“. — Прим. ред.) будет очарован своими же мелодиями! Я точно буду в восторге! Это праздник для нас, феерия! Сет-лист готовится, естественно, будут все хиты, но не в хитах дело — а в удивлении и насыщенности!»
Алексей Горшенев
Лидер и основатель группы «Кукрыниксы»
Организаторы концертов поделились с «Афишей Daily» видео с репетиции шоу.
Группа «Кукрыниксы» была основана в 1997 году. На ее счету девять студийных альбомов, включая «Всадников света», «Раскрашенная душа» и «Артист», более десяти клипов, выступления на крупных фестивалях и масштабные туры. В 2018 году Алексей Горшенев распустил коллектив.