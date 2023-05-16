Окна в пол, паркет и захламленная кухня: в сети спорят насчет комнаты в петербургской коммуналке

В сети обсуждают комнату из петербургской коммуналки, выставленную на продажу, — с потрясающими окнами в пол, но ужасным состоянием общих пространств: ванной, кухни и коридора. Цена комнаты площадью 34,7 квадратных метра — 6,9 млн рублей, за эти деньги в Петербурге можно купить и однокомнатную квартиру (правда, не в центре). В интернете разгорелся спор: что лучше — квартира в Кудрово или комната в исторической коммуналке?
Объявление о продаже просторной комнаты в 12-комнатной коммунальной квартире появилось на «Авито» в начале мая. Местоположение идеальное — Моховая улица в историческом центре. Дом был построен в начале XIX века и сейчас носит имя своего последнего предреволюционного владельца — графа Граббе.
Еще из плюсов — огромный трехстворчатый эркер с окнами в пол и старый паркет, которые выглядят очень уютно. Раньше эта комната была буфетом и сохранила множество исторических деталей.
С другой стороны от окна — второй ярус со спальными местами, который выглядит уже менее мило. Самодельная антресоль и недорогая вешалка напоминают привычный коммунальный быт.
А теперь к настоящим минусам. Места общественного пользования — кухня и коридор — захламлены и нуждаются в серьезном ремонте. Некоторые пользователи предполагают, что в ванной могут жить тараканы и клопы.
В твиттере подавляющее большинство пользователей говорят, что предпочли бы отдельную квартиру на окраине. Среди аргументов — гигиена и отсутствие соседей в квартире (которые не всегда оказываются порядочными).
Впрочем, есть и те, кто за красивые окна и исторические элементы декора готов простить многое.
Одна из пользовательниц задалась вопросом: «Если есть 7 млн за комнату, неужели не найдутся деньги, чтобы привести в порядок общие места — поставить пару новых шкафов и сантехнику, в ванной положить кафель?»
Справедливости ради стоит сказать, что 7 млн рублей — не предел для комнаты в питерской коммуналке. На сайтах с объявлениями можно встретить и лоты по цене от 8 до 12 млн рублей.