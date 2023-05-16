Окна в пол, паркет и захламленная кухня: в сети спорят насчет комнаты в петербургской коммуналке

В сети обсуждают комнату из петербургской коммуналки, выставленную на продажу, — с потрясающими окнами в пол, но ужасным состоянием общих пространств: ванной, кухни и коридора. Цена комнаты площадью 34,7 квадратных метра — 6,9 млн рублей, за эти деньги в Петербурге можно купить и однокомнатную квартиру (правда, не в центре). В интернете разгорелся спор: что лучше — квартира в Кудрово или комната в исторической коммуналке?