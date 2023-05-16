Delivery Club сменит название

Delivery Club ранее входил в совместное предприятие Сбербанка и VK «О2О холдинг». В августе 2022 года «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club. Тогда же стало известно, что после закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — главная медийная страница «Яндекса» станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK.