Delivery Club сменит название

Летом «Яндекс» проведет ребрендинг сервиса доставки еды Delivery Club и расширит ассортимент. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на пресс-службу сервиса.
По данным издания, компания уже подала заявку на регистрацию товарного знака «Маркет деливери». В сервисе эту информацию подтвердили.
Представитель компании рассказал, что «Маркет деливери» будет развивать экспресс-доставку товаров разных категорий; в частности, в каталоге товаров появятся электроника, товары для дома и мелкая бытовая техника.
В Delivery Club подчеркнули, что после ребрендинга условия доставок и сотрудничества для курьеров и партнеров сервиса останутся без изменений. «Маркет деливери» продолжит заниматься доставкой заказов из ресторанов и магазинов.
Delivery Club ранее входил в совместное предприятие Сбербанка и VK «О2О холдинг». В августе 2022 года «Яндекс» объявил о покупке Delivery Club. Тогда же стало известно, что после закрытия сделки по продаже медийных активов — «Дзена» и «Новостей» — главная медийная страница «Яндекса» станет порталом dzen.ru и перейдет под управление VK.
8 сентября «Яндекс» окончательно стал владельцем сервиса доставки еды Delivery Club. Теперь компании принадлежат 99,95% акций, оставшиеся — у ООО «ГИС Технологии» («дочка» «Яндекса»).