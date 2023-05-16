Минкульт отозвал прокатное удостоверение фильма «Убийца „Священный паук“»

В ноябре прошлого года Минкульт отозвал прокатное удостоверение у документального фильма «Голод», посвященного голоду 20-х годов в Поволжье, Украине и Казахстане, а также американской благотворительной миссии в СССР. «Решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан», — говорило ведомство в пресс-релизе.