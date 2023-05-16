Минкульт отозвал прокатное удостоверение фильма «Убийца „Священный паук“»

У фильма «Убийца „Священный паук“» отозвали прокатное удостоверение, узнал «Бюллетень кинопрокатчика». Это первый случай в России, когда картина теряет удостоверение уже после начала проката.
Представители «Экспонента Фильм», прокатчика картины процитировали журналистам письмо Министерства культуры. В нем сказано: «Решение об отзыве прокатного удостоверения на фильм „Убийца ‚Священный паук‘“ принято в связи с наличием в указанном фильме материалов, содержащих информацию, распространение которой запрещено законодательством Российской Федерации». Никаких других комментариев они давать не стали.
Ирано-шведская картина «Убийца „Священный паук“» рассказывает об истории крайне религиозного убийцы проституток, который таким образом надеется очистить город от скверны и греха. Полиция не торопится его ловить, поэтому за дело принимается тегеранская журналистка.
Фильм вышел в прокат 11 мая и даже собрал в кинотеатрах 1,5 млн рублей за первые выходные. За свою игру актриса Зара Амир-Эбрахими получила серебряную Пальмовую ветвь Каннского кинофестиваля-2022 за лучшую женскую роль.
В ноябре прошлого года Минкульт отозвал прокатное удостоверение у документального фильма «Голод», посвященного голоду 20-х годов в Поволжье, Украине и Казахстане, а также американской благотворительной миссии в СССР. «Решение связано с многочисленными жалобами на данную картину, поступившими в Минкультуры России от граждан», — говорило ведомство в пресс-релизе.
В том же месяце удостоверения лишился сериал «Монастырь» с Настей Ивлеевой. Проект «Кинопоиска» был направлен на оценку в РПЦ, где «отметили, что сценарий дает искаженное представление о монашеской жизни в женских обителях РПЦ — соответственно, формирует неверное представление о русском православии».