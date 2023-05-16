Турпоток из России в Грузию в 2022 году вырос в 8 раз

Вольвач уточняет, что высоких показателей удалось добиться, даже «несмотря на отсутствие прямого воздушного сообщения, транзитные перевозки через Минск, Ереван и сухопутную границу». Он уверен, что после восстановления авиасообщения между Россией и Грузией ежегодный турпоток россиян в страну составит не менее 1 млн человек.