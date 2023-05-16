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Турпоток из России в Грузию в 2022 году вырос в 8 раз

Виктория Шанина
Сегодня в 13:16

В 2022 году поток туристов из России в Грузию вырос в 8 раз — до 830 тыс. человек. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на замминистра экономического развития Дмитрия Вольвача.

Турпоток в обратном направлении увеличился в два раза. За 2022 год Россию посетило более 34 тыс. грузинских туристов.

Также вырос товарооборот с Грузией — на 59% по сравнению с 2021 годом. Он составил 2,2 млрд долларов. По словам Вольвача, Россия занимает 13-е место среди основных иностранных инвесторов Грузии.

Вольвач уточняет, что высоких показателей удалось добиться, даже «несмотря на отсутствие прямого воздушного сообщения, транзитные перевозки через Минск, Ереван и сухопутную границу». Он уверен, что после восстановления авиасообщения между Россией и Грузией ежегодный турпоток россиян в страну составит не менее 1 млн человек.

10 мая Владимир Путин подписал указ, снимающий запрет для российских авиакомпаний совершать перелеты в Грузию. Также с 15 мая отменяется визовый режим для граждан Грузии.

Уже 15 мая власти Грузии выдали разрешение на полеты первой российской авиакомпании — ею стал «Азимут». Перевозчик сможет выполнять рейсы начиная с 17 мая.

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