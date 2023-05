Post Malone выпустит альбом «Austin» 28 июля

«Austin» выйдет спустя год после прошлого альбома Post Malone. Его четвертый студийный альбом «Twelve Carat Toothache» был выпущен в июне 2022 года. Тот альбом возглавили такие синглы, как «One Right Now» с участием The Weeknd и «Cooped Up» с участием Roddy Ricch. Кроме того, он также сотрудничал с Doja Cat, Gunna, The Kid Laroi и другими. В результате «Twelve Carat Toothache» дебютировал на втором месте в США в чарте Billboard 200.