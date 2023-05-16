Post Malone выпустит альбом «Austin» 28 июля

Post Malone анонсировал новый альбом «Austin» в ролике в своих соцсетях. Он выйдет 28 июля.
«Я думаю, это мои самые веселые песни, их было непросто написать и закончить. Я очень старался и заставил себя сделать нечто очень крутое. В каждой песне я играю на гитаре, это было очень весело. Я очень рад представить вам этот альбом», — говорит музыкант в ролике.
Далее он напомнил, что его апрельский сингл «Chemical» станет частью «Austin». Также Post Malone пообещал выпустить новую песню «Mourning» 18 мая и дополнить ее снятым в Шотландии клипом: «Мы только что сняли клип в Шотландии, пейзажи там просто потрясающие. Еще там будет здоровенный кубик льда, по-моему, это очень круто».
«Austin» выйдет спустя год после прошлого альбома Post Malone. Его четвертый студийный альбом «Twelve Carat Toothache» был выпущен в июне 2022 года. Тот альбом возглавили такие синглы, как «One Right Now» с участием The Weeknd и «Cooped Up» с участием Roddy Ricch. Кроме того, он также сотрудничал с Doja Cat, Gunna, The Kid Laroi и другими. В результате «Twelve Carat Toothache» дебютировал на втором месте в США в чарте Billboard 200.