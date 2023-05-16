Вышел трейлер второго сезона баскетбольной драмы «Стойкость» от звезды НБА Кевина Дюранта

В новой главе шоу герои будут уже на последнем году школы. Главный герой Джейс Карсон (Исайя Р.Хилл) все ближе к своей мечте — с самого детства он идет к тому, чтобы попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).
Сериал вдохновлен историей спортсмена команды НБА «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. Как и звезда баскетбола, Карсон из «Стойкости» вынужден пробираться к мечте через сильнейших противников, коррупцию и дискриминацию.
Сам Дюрант стал исполнительным продюсером сериала. Режиссерами выступили Алекс Холл (монтажер «Настоящего детектива»), Реджи Рок Байтвуд (сценарист «Ноториуса») и Рейчел Лайтерман (постановщица «Чепелуэйта»).
Тренера Джейса по имени Айк играет О’Ши Джексон-мл. Также в ролях: Шинель Азоро («Ночная смена»), Шон Бейкер («2pac: Легенда»), Тесса Феррер («Анатомия страсти»), Калил Харрис («Джимми Киммел в прямом эфире») и другие.