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Вышел трейлер второго сезона баскетбольной драмы «Стойкость» от звезды НБА Кевина Дюранта

Виктория Шанина
Сегодня в 10:54

На ютуб-канале стриминговой площадки Apple TV появился официальный трейлер второго сезона спортивной драмы «Стойкость» о юных баскетболистах. Премьера запланирована на 23 июня.

В новой главе шоу герои будут уже на последнем году школы. Главный герой Джейс Карсон (Исайя Р.Хилл) все ближе к своей мечте — с самого детства он идет к тому, чтобы попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).

Сериал вдохновлен историей спортсмена команды НБА «Бруклин Нетс» Кевина Дюранта. Как и звезда баскетбола, Карсон из «Стойкости» вынужден пробираться к мечте через сильнейших противников, коррупцию и дискриминацию.

Сам Дюрант стал исполнительным продюсером сериала. Режиссерами выступили Алекс Холл (монтажер «Настоящего детектива»), Реджи Рок Байтвуд (сценарист «Ноториуса») и Рейчел Лайтерман (постановщица «Чепелуэйта»).

Тренера Джейса по имени Айк играет О’Ши Джексон-мл. Также в ролях: Шинель Азоро («Ночная смена»), Шон Бейкер («2pac: Легенда»), Тесса Феррер («Анатомия страсти»), Калил Харрис («Джимми Киммел в прямом эфире») и другие.

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Кевин ДюрантШон БейкерДжимми Киммел
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