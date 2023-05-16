Вышел трейлер второго сезона баскетбольной драмы «Стойкость» от звезды НБА Кевина Дюранта

В новой главе шоу герои будут уже на последнем году школы. Главный герой Джейс Карсон (Исайя Р.Хилл) все ближе к своей мечте — с самого детства он идет к тому, чтобы попасть в Национальную баскетбольную ассоциацию (НБА).